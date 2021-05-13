Байден сделал заявление о происходящем в Израиле

Армия Израиля в ответ наносит удары по объектам на территории палестинского анклава.





Американский лидер Джо Байден заявил, что Израиль имеет право защищать себя на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом в среду, 12 мая, сообщает AP.





Байден сообщил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.





"У меня недавно состоялся разговор с Биби Нетаньяху, мы вскоре обнародуем заявление на этот счет. Мои ожидания и надежда заключаются в том, что сокращение насилия будет раньше, а не позже", - сказал американский лидер.





При этом Байден подчеркнул, что Израилю приходится применять силу в складывающейся ситуации, так как еврейское государство атакуют с палестинских территорий при помощи "тысяч ракет".





"У Израиля есть право на самооборону", - заявил Байден.









Глава администрации США заверил, что американские должностные лица, отвечающие за вопросы национальной безопасности и обороны, находятся в "постоянном контакте с коллегами на Ближнем Востоке - не только с израильтянами", но и со всеми остальными сторонами, включая Египет, Саудовскую Аравию, ОАЭ и другие.



