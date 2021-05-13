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13 мая 21, 12:14
Байден сделал заявление о происходящем в Израиле
Джо Байден
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Уже несколько дней не прекращаются массовые ракетные обстрелы израильских городов со стороны сектора Газа.
Армия Израиля в ответ наносит удары по объектам на территории палестинского анклава.

Американский лидер Джо Байден заявил, что Израиль имеет право защищать себя на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом в среду, 12 мая, сообщает AP.

Байден сообщил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"У меня недавно состоялся разговор с Биби Нетаньяху, мы вскоре обнародуем заявление на этот счет. Мои ожидания и надежда заключаются в том, что сокращение насилия будет раньше, а не позже", - сказал американский лидер. 

При этом Байден подчеркнул, что Израилю приходится применять силу в складывающейся ситуации, так как еврейское государство атакуют с палестинских территорий при помощи "тысяч ракет".

"У Израиля есть право на самооборону", - заявил Байден.


Глава администрации США заверил, что американские должностные лица, отвечающие за вопросы национальной безопасности и обороны, находятся в "постоянном контакте с коллегами на Ближнем Востоке - не только с израильтянами", но и со всеми остальными сторонами, включая Египет, Саудовскую Аравию, ОАЭ и другие.

Источник: https://korrespondent.net/
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