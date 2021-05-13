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13 мая 21, 20:41
Кого пропускают в Польшу и когда начнут приглашать остальных
граница с Польшей
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Ситуация не радует

Из-за пандемии коронавируса в Польшу, как и в другие страны Евросоюза, не пускают украинских туристов, кроме студентов и заробитчан. В Польше надеются, что в Украине запустят систему паспортов вакцинации и условия въезда будут упрощены.

Об этом сообщает "Обозреватель".

По словам директора Польской туристической организации Влодзимежа Щурека, на данный момент все студенты и заробитчане из Украины, въезжая на территорию Польши, должны сдать тест на коронавирус в Польше. Именно в Польше, поскольку украинский тест здесь не котируется.

Надо пересечь границу, сесть на карантин, собраться на тестирование и после отрицательного теста можно освободиться от самоизоляции. Быстрый тест на антиген сейчас стоит около 150 злотых (1 106 грн., - Авт.), - объяснил Влодзимеж Щурек.

Поэтому единственный выход – сертификат вакцинации, который выдается после введения двух вакцин от COVID-19.

"Вакцинация – наше все. Но вы прекрасно понимаете, что сертификат будет предоставляться людям, которые получили две дозы. Ясное дело, что мы рассчитываем на ускорение этого процесса в Украине", - резюмировал он.
telegraf.com.ua
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