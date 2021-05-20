Пандемия COVID-19 унесла жизни 3,4 млн человек

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 165 569 269 случаев инфицирования, из них 660 341 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 431 792 человек, из них 13 185 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 144,5 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 17-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 6, по летальным случаям - 15-ю и 4-ю позицию соответственно.