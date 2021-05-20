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20 мая 21, 08:43
Пандемия COVID-19 унесла жизни 3,4 млн человек
ковид
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По состоянию на утро 20 мая в мире зарегистрировали 660 341 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 13 185 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 165 569 269 случаев инфицирования, из них 660 341 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 431 792 человек, из них 13 185 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 144,5 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 17-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 6, по летальным случаям - 15-ю и 4-ю позицию соответственно.
censor.net.ua
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