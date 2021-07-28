Взрыв в Германии: уже двое погибших и более 30 раненых

Подтвердили гибель двух cотрудников химического завода в немецком городе Леверкузен, где произошел взрыв. Еще несколько человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает DPA.





Количество травмированных в результате аварии возросло до 31, из них пятеро находятся в реанимации.





По словам директора площадки химической промышленности Chempark Ларса Фридриха, продолжаются интенсивные поиски пропавших.





К сожалению, все меньше надежды, что мы найдем их живыми", - сообщил он.





Напомним, взрыв произошел утром 27 июля на территории Chempark, одного из крупнейших в стране площадок размещения объектов химической промышленности. Точные причины взрыва пока неизвестны.



