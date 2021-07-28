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28 июля 21, 12:48
Взрыв в Германии: уже двое погибших и более 30 раненых
Взрыв
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Количество травмированных в результате аварии возросло до 31, из них пятеро находятся в реанимации.
Подтвердили гибель двух cотрудников химического завода в немецком городе Леверкузен, где произошел взрыв. Еще несколько человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает DPA.

Количество травмированных в результате аварии возросло до 31, из них пятеро находятся в реанимации.

По словам директора площадки химической промышленности Chempark Ларса Фридриха, продолжаются интенсивные поиски пропавших.

К сожалению, все меньше надежды, что мы найдем их живыми", - сообщил он.

Напомним, взрыв произошел утром 27 июля на территории Chempark, одного из крупнейших в стране площадок размещения объектов химической промышленности. Точные причины взрыва пока неизвестны.

Источник: https://korrespondent.net/
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