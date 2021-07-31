США увольняют 180 сотрудников консульств в РФ

США уволят 182 сотрудника американской дипмиссии в России из-за запрета Москвы нанимать Соединенным Штатам на работу иностранцев и граждан третьих стран. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, которого цитирует пресс-служба Госдепа.





"Начиная с августа российское правительство запрещает США удерживать или нанимать сотрудников из России или третьих стран, за исключением охраны. Мы расстроены, что это заставит нас уволить 182 местных сотрудников, из наших дипломатических представительств Москве, Владивостоке и Екатеринбурге.





Соединенные Штаты будут выполнять свои обязательства, продолжая поддерживать предсказуемые и стабильные отношения с Россией".





Блинкен поблагодарил людей за работу и объяснил, что эти увольнения - это прямой результат решений российских властей.





Напомним, 21 апреля МИД РФ объявил о высылке 10 американских дипломатов в ответ на аналогичные действия США. Также в РФ запретили американским диппредставительствам нанимать иностранных граждан.



