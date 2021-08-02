США не планируют вводить новый локдаун

США не планируют объявлять новый локдаун, несмотря на всплеск заболеваемости COVID-штаммом Дельта. Об этом заявил главный инфекционист США, советник президента по вопросам медицины Энтони Фаучи в интервью ABC в воскресенье, 1 августа.





"Я не думаю, что мы увидим локдаун. Я думаю, что у нас достаточный процент людей (вакцинированных - ред.) в стране - недостаточно, чтобы подавить вспышку, – но я верю, что достаточно, чтобы не позволить нам попасть в ситуацию, в которой мы были прошлой зимой", - сказал Фаучи.





По его мнению, "ситуация ухудшится", так как в стране есть 100 миллионов не вакцинированных. Фаучи говорит, что эти люди позволяют вирусу распространяться, что "в конечном итоге влияет на всех".





Отметим, что обеспокоенность по поводу коронавируса возросла на этой неделе, так как исследования показали, что вариант Дельта может распространяться и среди полностью вакцинированных людей.



