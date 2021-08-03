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3 августа 21, 14:36
За что могли убить активиста Шишова в Киеве?
Шишов
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Виталия Шишова могли убить из-за канала о сотрудниках белорусского Комитета государственной безопасности

Стало известно, какой оппозиционной деятельностью занимался в Украине погибший активист Виталий Шишов, которого самопровозглашенный президент Беларуси именовал своим личным врагом.

По информации местного оппозиционного Telegram-канала NEXTA, в июне 2021 года Шишов завел канал, куда вносил информацию о сотрудниках белорусского Комитета государственной безопасности, орудовавших за границей.

Отметим, что ранее друзья Шишова рассказывали о слежке за парнем и о том, что "агентура КГБ в Украине существует и увеличивается в том числе за счет потока беженцев".

"Всех беженцев невозможно контролировать. И вот Виталий занимался в том числе и верификацией этих людей, он был нашей контрразведкой", - рассказал друг погибшего.

Напомним, белоруса нашли повешенным в киевском парке 3 августа. А пока в Нацполиции только не исключают умышленное убийство, замаскированное под суицид, и не сделали эту версию основной, в сети убеждены: руководителя "Белорусского дома в Украине" убили из-за его взглядов и деятельности.
telegraf.com.ua
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