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14 августа 21, 11:29
Канада намерена принять до 20 тысяч беженцев из Афганистана
беженцы
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В Канаду уже отправились первые самолеты с афганцами, которым грозит опасность при приходе к власти талибов.
Власти Канады готовы принять до 20 тысяч афганских беженцев, которым угрожает опасность при захвате власти "Талибаном". Об этом заявил министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Марко Мендичино.

К категории особо уязвимых лиц относятся женщины, занимающие или занимавшие в Афганистане официальные посты, госслужащие, переводчики и другие лица, которые сотрудничали с американскими и другими западными странами.

Министр сообщил, что несколько самолетов с беженцами уже вылетели, первый из них приземлился в Торонто накануне.

Как и США Канада для эвакуации своего посольства в Афганистане отправляет туда военных. 


Источник: https://korrespondent.net/
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