Канада намерена принять до 20 тысяч беженцев из Афганистана

Власти Канады готовы принять до 20 тысяч афганских беженцев, которым угрожает опасность при захвате власти "Талибаном". Об этом заявил министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Марко Мендичино.





К категории особо уязвимых лиц относятся женщины, занимающие или занимавшие в Афганистане официальные посты, госслужащие, переводчики и другие лица, которые сотрудничали с американскими и другими западными странами.





Министр сообщил, что несколько самолетов с беженцами уже вылетели, первый из них приземлился в Торонто накануне.





Как и США Канада для эвакуации своего посольства в Афганистане отправляет туда военных.







