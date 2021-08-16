В Канаде объявили досрочные парламентские выборы

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в воскресенье, 15 августа, объявил, что внеочередные парламентские выборы в стране состоятся 20 сентября, сообщает CBC.

Генерал-губернатор Канады Мэри Саймон поддержала инициативу Трюдо о роспуске парламента и дала старт 44-м федеральным выборам в стране.

Предвыборная кампания продлится 36 дней - это минимальная продолжительность, разрешенная законодательством.

Оппозиционные партии не поддерживают идею досрочных выборов, поэтому призывали Саймон отклонить предложение Трюдо, впрочем, генерал-губернатор к ним не прислушалась.

Политические оппоненты Трюдо обвиняют его в том, что он инициировал внеочередные выборы в собственных политических интересах.

Трюдо стремится получить большинство мест в парламенте, чего его либеральная партия не достигла два года назад, и сейчас он должен полагаться на оппозицию при принятии решений.



