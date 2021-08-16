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15 августа 21, 23:01
В Канаде объявили досрочные парламентские выборы
Трюдо
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Оппоненты премьер-министра страны Джастина Трюдо обвиняют его в том, что он инициировал внеочередные выборы в собственных политических интересах.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в воскресенье, 15 августа, объявил, что внеочередные парламентские выборы в стране состоятся 20 сентября, сообщает CBC.
 
Генерал-губернатор Канады Мэри Саймон поддержала инициативу Трюдо о роспуске парламента и дала старт 44-м федеральным выборам в стране.
 
Предвыборная кампания продлится 36 дней - это минимальная продолжительность, разрешенная законодательством.
 
Оппозиционные партии не поддерживают идею досрочных выборов, поэтому призывали Саймон отклонить предложение Трюдо, впрочем, генерал-губернатор к ним не прислушалась.
 
Политические оппоненты Трюдо обвиняют его в том, что он инициировал внеочередные выборы в собственных политических интересах.
 
Трюдо стремится получить большинство мест в парламенте, чего его либеральная партия не достигла два года назад, и сейчас он должен полагаться на оппозицию при принятии решений.
 
Напомним, что власти Канады готовы принять до 20 тысяч афганских беженцев, которым угрожает опасность при захвате власти Талибаном.
Korrespondent
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