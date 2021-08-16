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16 августа 21, 12:02
Война в Афганистане окончена - "Талибан"
Талибан
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Скоро захватившие власть талибы определят форму режима, согласно которому будут руководить страной, сообщил представитель боевиков.
Представитель захватившего власть в Афганистане террористического движения "Талибан" Мохаммад Наим заявил, что бои на территории республики прекращены. Об этом шла речь в его интервью телеканалу Al Jazeera, обнародованном в ночь на понедельник, 16 августа.

"Война в Афганистане окончена. Мы достигли того, что должны иметь по праву, - свободы нашей страны и независимости нашего народа", - сказал Наим.

Он также анонсировал, что в ближайшее время захватившие власть талибы определят форму режима, согласно которому будут руководить страной.


Кроме того, заверил Наим, "Талибан" готов обеспечить "безопасность иностранных граждан и членов дипломатических миссий, находящихся в стране", и гарантирует защитить "каждого афганского политика, готового к переговорам".


Напомним, накануне талибы захватили столицу Афганистана Кабул. Чтобы избежать кровопролития, правительство передало им власть. Афганский лидер Ашраф Гани покинул страну.

Как сообщалось, талибы намерены объявить Афганистан исламским эмиратом. До этого, по их словам, в стране не будет переходного периода - они планируют полностью контролировать власть.

Источник: https://korrespondent.net/
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