Война в Афганистане окончена - "Талибан"

Представитель захватившего власть в Афганистане террористического движения "Талибан" Мохаммад Наим заявил, что бои на территории республики прекращены. Об этом шла речь в его интервью телеканалу Al Jazeera, обнародованном в ночь на понедельник, 16 августа.





"Война в Афганистане окончена. Мы достигли того, что должны иметь по праву, - свободы нашей страны и независимости нашего народа", - сказал Наим.





Он также анонсировал, что в ближайшее время захватившие власть талибы определят форму режима, согласно которому будут руководить страной.









Кроме того, заверил Наим, "Талибан" готов обеспечить "безопасность иностранных граждан и членов дипломатических миссий, находящихся в стране", и гарантирует защитить "каждого афганского политика, готового к переговорам".













Как сообщалось, талибы намерены объявить Афганистан исламским эмиратом. До этого, по их словам, в стране не будет переходного периода - они планируют полностью контролировать власть.



