Байден и Джонсон обсудили ситуацию в Афганистане

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора во вторник, 17 августа, договорились провести онлайн-саммит G7 по ситуации в Афганистане. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.





"Они договорились провести виртуальную встречу лидеров G7 на следующей неделе, чтобы обсудить общую стратегию и подход", - говорится в сообщении. Переговоры инициирует Британия, которая сейчас председательствует в Группе семи.









Также собеседники обсудили необходимость дальнейшего сотрудничества относительно Афганистана, включая способы предоставления мировым сообществом гуманитарной помощи и поддержки беженцам.



