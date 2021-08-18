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18 августа 21, 10:30
Байден и Джонсон обсудили ситуацию в Афганистане
Байден и Джонсон
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Американский и британский лидеры пришли к общему мнению, что необходимо обеспечить эвакуацию из республики как можно большего числа людей.
Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора во вторник, 17 августа, договорились провести онлайн-саммит G7 по ситуации в Афганистане. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Они договорились провести виртуальную встречу лидеров G7 на следующей неделе, чтобы обсудить общую стратегию и подход", - говорится в сообщении. Переговоры инициирует Британия, которая сейчас председательствует в Группе семи.


Также собеседники обсудили необходимость дальнейшего сотрудничества относительно Афганистана, включая способы предоставления мировым сообществом гуманитарной помощи и поддержки беженцам.

Источник: https://korrespondent.net/
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