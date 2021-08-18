Талибан дал первую пресс-конференцию

В захваченном талибами Кабуле пресс-секретарь радикального исламистского движения Забихулла Муджахид дал первую пресс-конференцию, на которой рассказал о будущей политике Талибана. Об этом сообщает BBC.
"После 20 лет борьбы мы освободили [страну] и изгнали иностранцев. Это момент гордости для всей нации", – сказал он.
Муджахид подтвердил, что боевики "объявили амнистию для всех афганцев, в том числе тех, которые работали на иностранные государства или правительство Афганистана.
"Нам не нужны внешние или внутренние враги", – сказал он.
По словам представителя Талибана, члены движения изначально планировали остановиться у ворот Кабула, "чтобы переходный процесс прошел гладко".
"Но, к сожалению, предыдущее правительство было настолько некомпетентным... Их силы не могли ничего сделать для обеспечения безопасности. Мы должны были что-то делать", – сказал Муджахид.
"Я хотел бы заверить международное сообщество, что никто не пострадает. Мы не хотим иметь никаких проблем с международным сообществом", – добавил он.
Право на собственную политику
"У нас есть право действовать в соответствии с нашими религиозными принципами. В других странах – другие подходы, правила и положения... Афганцы имеют право иметь свои собственные правила и нормы в соответствии с нашими ценностями", – сказал представитель талибов.
Права женщин
Он отметил, что Талибан "привержен правам женщин в рамках системы шариата".
"Они будут работать плечом к плечу с нами. Мы хотели бы заверить международное сообщество, что не будет никакой дискриминации", – сказал Муджахид.
Он не уточнил, что значит на практике право на работу для женщин в рамках шариата. Известно, что в целом шариат фактически ограничивает это право для женщин ролью домашней работницы.
Ранее сегодня в Талибане заявили, что планируют обеспечить участие женщин во власти, но также в рамках исламского права. Что это значит, неизвестно.
СМИ
"Мы привержены средствам массовой информации в рамках нашей культуры. Ничто не должно противоречить исламским ценностям, когда речь идет о деятельности СМИ", – сказал пресс-секретарь Талибана.
Он допустил критику движения в медиа.
"Вы в средствах массовой информации должны обращать внимание на [наши] недостатки, чтобы мы могли служить нации. Но СМИ не должны работать против нас. Они должны работать на единство нации", – сказал Муджахид.
"Частные СМИ могут оставаться свободными и независимыми", – добавил он.
Формирование правительства
Представитель Талибана сказал, что после формирования правительства "мы будем решать, какие законы будут представлены народу".
По его словам, талибы "серьезно работают" над формированием правительства.
О беженцах
Муджахид заверил, что все границы находятся под контролем Талибана.
Отвечая на вопрос о похищениях и убийствах в контролируемых талибами районах он сказал: "По всей стране царит полная безопасность... Никто не сможет никого похитить. С каждым днем у нас будет все больше и больше безопасности".
Он также отметил, что Талибан не хочет, чтобы кто-то уезжал из Афганистана. "Есть амнистия. Никакой вражды не будет", – заверил Муджахид.
Об использовании Афганистана для проведения терактов
"Земля Афганистана не будет использована против кого-либо. Мы можем заверить в этом международное сообщество", – сказал официальный представитель Талибана, отвечая на вопрос о риске размещения в стране боевиков Аль-Каиды.15 августа талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена".