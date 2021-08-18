Талибан дал первую пресс-конференцию

В захваченном талибами Кабуле пресс-секретарь радикального исламистского движения Забихулла Муджахид дал первую пресс-конференцию, на которой рассказал о будущей политике Талибана. Об этом сообщает BBC.

"После 20 лет борьбы мы освободили [страну] и изгнали иностранцев. Это момент гордости для всей нации", – сказал он.

Муджахид подтвердил, что боевики "объявили амнистию для всех афганцев, в том числе тех, которые работали на иностранные государства или правительство Афганистана.

"Нам не нужны внешние или внутренние враги", – сказал он.

По словам представителя Талибана, члены движения изначально планировали остановиться у ворот Кабула, "чтобы переходный процесс прошел гладко".

"Но, к сожалению, предыдущее правительство было настолько некомпетентным... Их силы не могли ничего сделать для обеспечения безопасности. Мы должны были что-то делать", – сказал Муджахид.

"Я хотел бы заверить международное сообщество, что никто не пострадает. Мы не хотим иметь никаких проблем с международным сообществом", – добавил он.

Право на собственную политику

"У нас есть право действовать в соответствии с нашими религиозными принципами. В других странах – другие подходы, правила и положения... Афганцы имеют право иметь свои собственные правила и нормы в соответствии с нашими ценностями", – сказал представитель талибов.

Права женщин

Он отметил, что Талибан "привержен правам женщин в рамках системы шариата".

"Они будут работать плечом к плечу с нами. Мы хотели бы заверить международное сообщество, что не будет никакой дискриминации", – сказал Муджахид.

Он не уточнил, что значит на практике право на работу для женщин в рамках шариата. Известно, что в целом шариат фактически ограничивает это право для женщин ролью домашней работницы.

Ранее сегодня в Талибане заявили, что планируют обеспечить участие женщин во власти, но также в рамках исламского права. Что это значит, неизвестно.

СМИ

"Мы привержены средствам массовой информации в рамках нашей культуры. Ничто не должно противоречить исламским ценностям, когда речь идет о деятельности СМИ", – сказал пресс-секретарь Талибана.

Он допустил критику движения в медиа.

"Вы в средствах массовой информации должны обращать внимание на [наши] недостатки, чтобы мы могли служить нации. Но СМИ не должны работать против нас. Они должны работать на единство нации", – сказал Муджахид.

"Частные СМИ могут оставаться свободными и независимыми", – добавил он.

Формирование правительства

Представитель Талибана сказал, что после формирования правительства "мы будем решать, какие законы будут представлены народу".

По его словам, талибы "серьезно работают" над формированием правительства.

О беженцах

Муджахид заверил, что все границы находятся под контролем Талибана.

Отвечая на вопрос о похищениях и убийствах в контролируемых талибами районах он сказал: "По всей стране царит полная безопасность... Никто не сможет никого похитить. С каждым днем у нас будет все больше и больше безопасности".

Он также отметил, что Талибан не хочет, чтобы кто-то уезжал из Афганистана. "Есть амнистия. Никакой вражды не будет", – заверил Муджахид.

Об использовании Афганистана для проведения терактов

"Земля Афганистана не будет использована против кого-либо. Мы можем заверить в этом международное сообщество", – сказал официальный представитель Талибана, отвечая на вопрос о риске размещения в стране боевиков Аль-Каиды.





16 августа утром тысячи мирных афганских жителей, пытаясь бежать из страны, заполонили аэропорт Кабула. Некоторые из афганцев цеплялись за военно-транспортный самолет США, когда он рулил на взлетно-посадочной полосе. Также были сообщения о нескольких людях, которые пытались улететь снаружи самолета и погибли при падении на взлете.





Часть афганских войск бежала в Узбекистан и Таджикистан после наступления боевиков Талибана на Кабул.



