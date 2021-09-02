Зеленский в США почтил память жертв Голодомора. ФОТО

Президент Владимир Зеленский с супругой Еленой во время рабочего визита в США посетили Мемориал жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине, открытый в ноябре 2015 года в центре Вашингтона. Об этом во вторник 31 августа, сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Глава государства с супругой возложили символические снопики пшеницы к подножию Мемориала. После этого память жертв страшной трагедии украинского народа почтили члены официальной делегации Украины", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что глава Краевого комитета США по признанию Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа Михаил Савкив и автор проекта Мемориала архитектор Лариса Курилас ознакомили Владимира Зеленского с историей создания памятника.