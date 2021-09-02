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31 августа 21, 22:13
Зеленский в США почтил память жертв Голодомора. ФОТО
Владимир Зеленский
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Глава государства и первая леди возложили цветы у мемориала жертвам Голодомора в американской столице.

Президент Владимир Зеленский с супругой Еленой во время рабочего визита в США посетили Мемориал жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине, открытый в ноябре 2015 года в центре Вашингтона. Об этом во вторник 31 августа, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Глава государства с супругой возложили символические снопики пшеницы к подножию Мемориала. После этого память жертв страшной трагедии украинского народа почтили члены официальной делегации Украины", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что глава Краевого комитета США по признанию Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа Михаил Савкив и автор проекта Мемориала архитектор Лариса Курилас ознакомили Владимира Зеленского с историей создания памятника.

 



Напомним, Сенат США признал Голодомор в Украине геноцидом в октябре 2018 года, приняв двухпартийную резолюцию.

Как сообщалось, Зеленский 31 августа начал визит в США. Завтра он проведет встречу с американским коллегой Джо Байденом. Изначально встреча планировалась 30 августа, но потом дважды переносилась на день - из-за вывода американских войск из Афганистана.
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Korrespondent
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