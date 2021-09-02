Разговор Зеленского и Байдена: подробности и итоги встречи

1 сентября Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Джо Байденом. Разговор был долгим - два часа вместо одного - и сложным.

"КП в Украине" изучила в какой атмосфере проходили переговоры двух президентов.



Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена началась в 21.00 по киевскому времени. Она состояла с трех частей: протокольные заявления глав государств для СМИ (длились чуть больше 11 минут и не предусматривали ответы на вопросы журналистов), встреча в расширенном составе (от Украины, в частности, были глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, глава Минобороны Андрей Таран, посол Украины в США Оксана Маркарова, которая вот уже полгода не может вручить верительные грамоты) и разговор президентов с глазу на глаз. На все про все – 2,5 часа. Президенты не задержали друг друга ни на минуту дольше. Примерно в 22.20 Зеленский покинул Белый дом и отправился в Конгресс. Времени даже на короткий брифинг для журналистов не было – он состоялся позже, почти в два часа ночи (см. Сказано).

Украинскую делегацию и журналистов, освещавших события непосредственно в Вашингтоне, удивили строжайшие антиковидные меры в резиденции Джо Байдена. В Белый дом можно было зайти только после получения "свежего" негативного результата на Ковид-19. Наличие ковид-сертификатов о полной вакцинации (даже не имело значение название вакцины) не были аргументом, чтобы не сдавать тесты. Стоит ли говорить о том, что масочный режим соблюдался на все 100%. Даже на переговорах за закрытыми дверями президент Джо Байден и представители американской делегации были в маске.

Джо Байден снял ее лишь для заявления – и сразу же после него надел снова.

Естественно, украинская делегация тоже "вспомнила", что нужно соблюдать масочный режим, хотя еще 23-24 августа на "Крымской платформе", Саммите первых леди и джентльменов, военном параде, концерте Андреа Боччели и на НСК "Олимпийский" украинские вип-политики пренебрегали им.



