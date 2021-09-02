Разговор Зеленского и Байдена: подробности и итоги встречи

1 сентября Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Джо Байденом. Разговор был долгим - два часа вместо одного - и сложным.
"КП в Украине" изучила в какой атмосфере проходили переговоры двух президентов.
Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена началась в 21.00 по киевскому времени. Она состояла с трех частей: протокольные заявления глав государств для СМИ (длились чуть больше 11 минут и не предусматривали ответы на вопросы журналистов), встреча в расширенном составе (от Украины, в частности, были глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, глава Минобороны Андрей Таран, посол Украины в США Оксана Маркарова, которая вот уже полгода не может вручить верительные грамоты) и разговор президентов с глазу на глаз. На все про все – 2,5 часа. Президенты не задержали друг друга ни на минуту дольше. Примерно в 22.20 Зеленский покинул Белый дом и отправился в Конгресс. Времени даже на короткий брифинг для журналистов не было – он состоялся позже, почти в два часа ночи (см. Сказано).
Украинскую делегацию и журналистов, освещавших события непосредственно в Вашингтоне, удивили строжайшие антиковидные меры в резиденции Джо Байдена. В Белый дом можно было зайти только после получения "свежего" негативного результата на Ковид-19. Наличие ковид-сертификатов о полной вакцинации (даже не имело значение название вакцины) не были аргументом, чтобы не сдавать тесты. Стоит ли говорить о том, что масочный режим соблюдался на все 100%. Даже на переговорах за закрытыми дверями президент Джо Байден и представители американской делегации были в маске.
Джо Байден снял ее лишь для заявления – и сразу же после него надел снова.
Естественно, украинская делегация тоже "вспомнила", что нужно соблюдать масочный режим, хотя еще 23-24 августа на "Крымской платформе", Саммите первых леди и джентльменов, военном параде, концерте Андреа Боччели и на НСК "Олимпийский" украинские вип-политики пренебрегали им.
Встреча проходила в строгих анти-ковидных ограничений. В маске – даже на свежем воздухе. Фото. president.gov.ua
Хозяин Белого дома публично заявлял, что он рад встречи с Зеленским.
- Я с нетерпением жду возможности приветствовать президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме сегодня, чтобы подтвердить приверженность Америки суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины, - написал Джо Байден в Твиттере американского президента за час до встречи с Зеленским.
Во время самой же встречи в Твиттере Байдена появилось сообщение, скажем так, не по теме. Американский президент писал о запрете делать аборты в Техасе.
Байден принимал украинского коллегу в Овальном кабинете. Обратим внимание, что далеко не все главы государств удостаиваются чести вести переговоры в рабочей комнате президента США.
Еще интересной на этой встрече была дипломатическая физиогномистика. Во-первых, обошлось без публичных рукопожатий глав государств – все из-за пандемии коронавируса. А ведь именно по рукопожатию физиогномисты могут спрогнозировать, какой будет исход разговора, как собеседники настроены в отношении друг друга и т.д.
Во-вторых, расположение ног президентов во время заявления СМИ свидетельствовали о том, что Зеленский расположен к открытом диалогу и даже немного уязвим (расставлены ноги), Байден – не склонен к дополнительным уступкам и готов "уйти" (заброшена нога на ногу, ступни повернуты в обратную сторону от Зеленского).Без сюрпризов
Итогом переговоров Владимира Зеленского с Джо Байденом стало Общее заявление(письменное, от идеи совместного брифинга отказались якобы из-за плотного графика двух президентов) относительно стратегического партнерства Украины и США. Документ достаточно объемный. Он состоит из пяти разделов: первый – безопасность и оборона, второй – демократия, правосудие, третий – энергетическая безопасность и климат, четвертый – экономический рост, пятый – гуманитарная помочь и противодействие пандемии.
Это заявление выписывалось не на коленке, а было подготовлено заблаговременно. Когда Зеленский переступал порог Белого Дома, то общие позиции документа были уже согласованы. Но… Кулуарно озвучивались надежды, что Зеленский попытается при личном контакте с Байденом уговорить американского коллегу на более жесткие формулировки по "Северному потоку-2", расширить границы военной помощи, а также больше и конкретнее вовлечь США в переговорный процесс по Донбассу. Не получилось.
С публикацией документа тоже получилась интересная история. Общие заявления президентов принято публиковать практически одновременно на официальных ресурсах глав государств. Но не в этот раз. На сайте президента Владимира Зеленского документ появился в тот момент, когда переговоры еще продолжались. И только спустя час на сайте Белого дома.
Сняли маску главы государств лишь ненадолго. Фото. president.gov.ua
Байден намерен приехать в Украину
Президент США Джо Байден перед началом разговора с Владимиром Зеленским заявил, что он не против посетить Украину.
- Я надеюсь, что у меня будет возможность снова посетить Украину, - сказал Байден. Какие-либо даты его визита в нашу страну не называются.
СКАЗАНО
Глубокой ночью, в два часа ночи по Киеву, президент Зеленский дал брифинг о результатах встречи. Сообщил, что в целом доволен итогами встречи, хоть одна проходила и не всегда "в солнечной атмосфере", и в частности сказал:О "Северном потоке 2"
"Пока что мы находимся на той стадии, где президент Байден лично гарантирует, что если со стороны Российской Федерации или со стороны других представителей других сторон "Северного потока-2" в случае его запуска, если со стороны этих стран будут нарушены какие-то вещи, которые предусматривают опасную ситуацию через энергетические проблемы для Украины, США гарантируют введение санкций против "Северного потока"Про НАТО
Поддержка была. Терминов не было. Мы говорили много об этом вопросе. Мы говорили много о месте Украины в этом альянсе. Я чувствую, что президент лично поддержит вступление Украины в НАТО, но каким будет путь – сейчас мне сложно будет сказать.Про Крым
Есть заинтересованность (со стороны США – ред.) в Черноморском регионе. И есть предметные вещи, которые мы предлагали президенту. Не могу называть детали Некоторые наши предложения были новыми для США. И они заинтересованы.
Слово Крым звучало много раз. Начиная с комплиментарных вещей о "Крымской платформе", что это мощная инициатива – так считают Соединенные Штаты Америки, они хотят поддерживать эту инициативу. Много говорили – вопрос сложный, и о деокуппации Крыма, и о пленных.О Донбассе
Я предлагал форматы, в имплементации которых заинтересованы представители США на уровне президента - это формат мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Соединенные Штаты будут думать над ним, так как до встречи я не проговаривал и не передавал этих деталей.
На что США готовы дать денег Украине?
(исходя из текста общего заявления двух президентов)60 миллионов долларов – новый пакет оборонной помощи для Украины (предоставление летального и другого оружия) 463 миллиона долларов – на реформы в сфере правосудия, децентрализации, местного самоуправления. 45 миллионов долларов – гуманитарная помощь 12,8 миллиона долларов – на мероприятия по противодействию Ковид
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