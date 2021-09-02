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2 сентября 21, 11:14
В Берлине будут изучать пандемии и эпидемии
пандемия
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Центр станет "ключом" к усилиям стран в борьбе со вспышками опасных инфекционных заболеваний.
Всемирная организация здравоохранения и правительство Германии открыли в Берлине центр, который будет заниматься сбором и анализом данных о пандемиях и эпидемиях. Об этом в среду 1 сентября говорится в пресс-релизе ВОЗ.

Среди его задач предоставление странам информации и решений, позволяющих быстрее и эффективнее реагировать на вспышки опасных заболеваний. 

"Мир должен иметь возможность обеспечить эффективное управление рисками пандемии и эпидемии", - говорится в релизе заявление гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.

По его словам, центр станет ключом к усилиям стран в борьбе со вспышками опасных инфекционных заболеваний. В его задачи входит поддержка работы экспертов, обеспечение стран инструментами, которые позволят эффективнее и быстрее принимать решения о том, как оценивать сигналы о вспышках опасных заболеваний.

Берлинский центр, отметил Гебрейесус, сосредоточит внимание на анализе данных и оценке рисков, связанных с заболеваниями, на ранних стадиях, прежде чем они распространятся и "приведут к смертям и общественным потрясениям".

Организация является частью программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения. Он станет новым видом сотрудничества стран и партнеров в мире для борьбы с пандемиями и эпидемиями.

Директором берлинского центра назначен доктор Чикве Ихеквеазу. В настоящее время он возглавляет Нигерийский центр по контролю за заболеваниями.

Источник: https://korrespondent.net/
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