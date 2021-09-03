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3 сентября 21, 20:43
Зеленский встретился с украинцами-основателями стартапов
Зеленский
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Во многих направлениях внедрения цифровых технологий Украина опережает другие страны, заявил на встрече глава государства.

Президент Владимир Зеленский, пребывая с рабочим визитом в США, встретился в Калифорнии с основателями стартапов и работниками крупных технологических компаний Кремниевой долины из Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Нам нужны такие люди, как вы. Я очень рад, что вы имеете успех в США. Хотелось бы, чтобы вы имели успех и в Украине", - заявил Зеленский.

По его словам, диджитализацию в Украине отмечают за пределами страны. Он также заверил, что на сегодня государство делает все, чтобы стартаперам было интересно, удобно и выгодно работать в Украине.

Так, например, принят закон о специальном правовом режиме Дія City для IT-специалистов.

"Мы готовы создавать условия и помогать. Мы создаем цифровую инфраструктуру, вводим цифровое резидентство и вообще во многих направлениях внедрения цифровых технологий опережаем другие страны", - заявил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский в США призвал IT-инвесторов активно сотрудничать с Украиной. Страна открыта для инвестиций в IT-сектор в сотрудничестве с американским бизнесом, уверил он.

Также добавим, что на встрече с гендиректором Apple Тимом Куком Зеленский представил проект Дія City.
Korrespondent
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