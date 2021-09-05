Военные взяли власть в Гвинее. Президент арестован. ФОТО

В столице Гвинеи Конакри примерно в 8.00 по местному времени началась стрельба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на газета.ru. Это произошло после того, как в город въехали колонны автомобилей с солдатами. Как сообщают местные СМИ, шквалистые выстрелы из автоматического оружия слышны в деловом и административном районах города.

В Гвинее назвали стрельбу в Конакри попыткой государственного переворота. В мятеже участвуют группы правительственного спецназа (GPS) - это элитное подразделение гвинейской армии, которое лучше других обучено и вооружено.

Солдаты GPS в настоящий момент арестовали Конде в его дворце. В соцсетях публикуются подтверждающие фотографии и видео.

Возглавляет GPS полковник Мамади Думбуя, малинке из города Канкан в восточной части страны. Ранее он являлся легионером французской армии, а в 2018-м был отозван в Гвинею для руководства только что созданным спецназом. Имя Думбуя в последние месяцы регулярно звучит в гвинейской прессе: военачальник призывал минобороны наделить его ведомство особыми полномочиями, что вызвало недоверие к военной силе Конакри. По слухам, власти хотели арестовать полковника в мае, но эта информация впоследствии не подтвердилась.





Думбуя вместе с членами GPS лично направился к президентскому дворцу, где вступил в бой с солдатами гвардии главы государства. Источники Jeune Afrique утверждают, что, хотя для 83-летнего Конде это уже не первый путч в политической карьере, ситуация выглядит серьезной из-за силы соперников. По сведениям Guineenews, военные из города Коя, который находится примерно в 50 км от столицы, заблокировали проезд на единственный мост, по которому можно попасть к президентскому дворцу. В отдельных районах города размещены многочисленные отряды солдат, а в некоторых военных гарнизонах рассказали о стрельбе из тяжелых орудий и режиме повышенной готовности.













Солдаты призывают местных жителей оставаться дома.





Журналист-расследователь Стив Вемби в своем Twitter, сославшись на неназванный источник, подтвердил, что президентский дворец в Гвинее контролируют силы GPS. Африканский репортер Паппа Исмаайла Джеу также акцентирует внимание, что в последнее время у Думбуя были серьезные разногласия с минобороны.





Политический активист Эммануэль Тапсоба сообщил, что ему известно о как минимум трех погибших правительственных военных в результате наступления GPS в коммуне Калум. Стрельба продолжается до сих пор, улицы пусты.





Позднее Думбуя подтвердил сообщения об аресте его сторонниками президента страны Конде, сообщает Интерфакс-Украина.





Он также объявил о закрытии границ, роспуске правительства и парламента, приостановке действия конституции. Всех гвинейских военных Думбуя призвал пока оставаться в казармах.







