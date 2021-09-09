Болгария ужесточает карантин

В связи с увеличением уровня смертности среди больных коронавирусом, а также из-за низких темпов вакцинации населения от инфекции власти Болгарии вводят новые ограничения. Об этом в среду, 8 сентября, информировало агентство Associated Press.





По его данным, правительство страны запретило работу кафе и баров после 23:00, а за столиками может быть не больше шести посетителей. Ночные клубы закрыты полностью, тогда как кинотеатры и театры работают только наполовину. Кроме того, вместимость открытых спортивных арен сокращена до 30%.

Как указано, на такой шаг в Софии пошли, поскольку в Болгарии увеличилась смертность от коронавируса в последние недели. Страна стала третьей по этому показателю среди государств Европейского Союза - после Чехии и Венгрии.





Сложившуюся ситуацию в стране связывают с распространением штамма Дельта и низким показателем вакцинации. Несмотря на то, что жители Болгарии имеют доступ к четырем вакцинам, одобренным ЕС (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson), в ней привиты только 20% взрослого населения.





По последним данным, в стране с населением 6,9 миллиона человек с начала пандемии коронавируса зафиксировано 466,7 тысячи случаев заражения, из них 411 тысяч закончились выздоровлением и более 19 тысяч - смертью.



