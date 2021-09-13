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13 сентября 21, 12:08
КНДР провела испытания новой крылатой ракеты
ракета
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Разработка Пхеньяном крылатой ракеты большой дальности продолжалась в течение последних двух лет.
В выходные Северная Корея провела успешные испытания новой крылатой ракеты большой дальности. Об этом в ночь на понедельник, 13 сентября, информировало агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Были успешно проведены испытания частей ракеты, двигателей, различные летные испытания, испытания систем управления и наведения, испытания боеголовки и другие", - указано в сообщении.

По данным издания, разработка Пхеньяном крылатой ракеты большой дальности продолжалась в течение последних двух лет. Снаряд является стратегическим оружием огромной важности.

Известно, что запущенные новые ракеты пролетели в течение 7580 секунд по траекториям над территорией республики и ее территориальными водами и поразили цели на расстоянии 1,5 тысячи километров.

"Характеристики новой ракеты удовлетворяют проектные требования", - цитирует агентство заявление ЦТАК.

Источник: https://korrespondent.net/
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