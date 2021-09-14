В Молдове задержали контрабандистов из Украины с самолетом

Украинские и молдавские пограничники в ночь на вторник задержали двух украинцев и одного белоруса, которые нарушали воздушное пространство трех стран ради контрабанды табачных изделий. Об этом 14 сентября сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины в Facebook.

"Воздушное судно украинские пограничники совместно с молдавскими коллегами задержали сегодня ночью... Пограничной полицией Молдовы совместно с украинскими пограничниками за почти десять километров от населенного пункта Сокиряны Новоднестровского района (Украина) на окраине населенного пункта Грозница, Бричанского района (Республика Молдова) обнаружено АН-2 украинского происхождения, легковой автомобиль молдавской регистрации и группу лиц, которая обслуживала самолет", – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали троих мужчин – двух граждан Украины, жителя Киева и Черновцов, а также гражданина Беларуси. Также обнаружили и изъяли средства навигации, которые использовали правонарушители.









В настоящее время правоохранители Украины и Молдовы выясняют все обстоятельства правонарушения.





Отмечается, что контрабандистам грозит тюремное заключение в соответствии с действующим законодательством Молдовы.