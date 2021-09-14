Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.47
USD
26.65
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
14 сентября 21, 13:04
Путин и Асад встретились в Кремле
Владимир Путин и Башар Асад
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Владимир Путин и Башар Асад обсудили борьбу с международным терроризмом и вопросы двустороннего сотрудничества.
Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад провели встречу в Кремле. Об этом сообщает пресс-служба президента РФ во вторник, 14 сентября.

Путин поздравил Асада "с очень хорошим результатом президентских выборов" (26 мая Асада поддержали более 95% избирателей - ред.).

"Результаты говорят о том, что люди вам доверяют и, несмотря на все сложности предыдущих лет и трагедии предыдущих лет, все-таки с вами связывают процесс восстановления и возвращения к нормальной жизни", - сказал Путин.

По словам Путина, сирийским и российским военным удалось освободить от террористов более 90% территории Сирии - теперь туда возвращаются беженцы. Путин выразил надежду, что Асад продолжит налаживать диалог со своими политическими оппонентами.

"Хотелось бы отметить тот факт, что политические процессы, которые мы проводили, примерно уже как три года остановились. У этого есть, конечно, определенные причины. Есть определенные государства, которые всячески деструктивно влияют на возможность проведения политических процессов", - заявил на это Асад, добавив, якобы действия РФ и Сирии "внесли огромный вклад в дело по защите всего человечества" от терроризма.

Также политики обсудили гуманитарное взаимодействие, совместную борьбу с коронавирусом, а также двустороннее экономическое сотрудничество.

"За первое полугодие текущего года объем товарооборота увеличился в 3,5 раза", - сказал Путин.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Кремль рассказал сколько украинцев приняли гражданство РФ
В Москве могут радоваться
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Донбассе
Меркель и Путин обсудили Украину, Афганистан и газ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Цены на газ достигли 800 долларов
noimageЦены на нефть растут из-за нового урагана в США
noimageВ Норвегии на парламентских выборах победила оппозиция
noimageБайден выступит на Генеральной Ассамблее ООН
noimageБайден соберет на очный саммит "четверку" в Вашингтоне
Лента новостей