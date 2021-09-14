Путин и Асад встретились в Кремле

Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад провели встречу в Кремле. Об этом сообщает пресс-служба президента РФ во вторник, 14 сентября.





Путин поздравил Асада "с очень хорошим результатом президентских выборов" (26 мая Асада поддержали более 95% избирателей - ред.).





"Результаты говорят о том, что люди вам доверяют и, несмотря на все сложности предыдущих лет и трагедии предыдущих лет, все-таки с вами связывают процесс восстановления и возвращения к нормальной жизни", - сказал Путин.





По словам Путина, сирийским и российским военным удалось освободить от террористов более 90% территории Сирии - теперь туда возвращаются беженцы. Путин выразил надежду, что Асад продолжит налаживать диалог со своими политическими оппонентами.





"Хотелось бы отметить тот факт, что политические процессы, которые мы проводили, примерно уже как три года остановились. У этого есть, конечно, определенные причины. Есть определенные государства, которые всячески деструктивно влияют на возможность проведения политических процессов", - заявил на это Асад, добавив, якобы действия РФ и Сирии "внесли огромный вклад в дело по защите всего человечества" от терроризма.





Также политики обсудили гуманитарное взаимодействие, совместную борьбу с коронавирусом, а также двустороннее экономическое сотрудничество.





"За первое полугодие текущего года объем товарооборота увеличился в 3,5 раза", - сказал Путин.



