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27 сентября 21, 11:16
Социал-демократы выигрывают выборы в Германии
СДПГ
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За Социал-демократическую партию Германии проголосовали 25,7% избирателей. На втором месте - блок ХДС/ХСС с 24,1%.
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выиграла выборы в бундестаг. Кроме нее, в немецкий парламент проходят еще пять политических сил. Об этом свидетельствуют итоги подсчета голосов во всех 299 округах, обнародованные в ночь на понедельник, 27 сентября, Центризбиркомом ФРГ.

Результаты выборов, явка на которых составила 76,6%, выглядят таким образом:

СДПГ - 25,7%;
блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) - 24,1%;
партия Союз-90/"зеленые" - 14,8%;
Свободная демократическая партия (СвДП) - 11,5%;
Альтернатива для Германии - 10,3%;
партия Левые - 4,9%.

При этом последняя политсила попадает в парламент лишь благодаря тому, что получила три прямых мандата в избирательных округах.



Таким образом, СДПГ получит примерно 205-209 мандатов в бундестаге, ХДС/ХСС - 194-196, "Зеленые" - 116-118, либералы - 91-93, Альтернатива для Германии - 84, Левая партия - 39-40.


Предварительно, учредительное заседание нового парламента состоится 26 октября.

Напомним, голосование на парламентских выборах в ФРГ состоялось накануне. Немцы избрали депутатов 20-го по счету бундестага. Действующий канцлер Ангела Меркель в гонке не участвовала. Она покинет должность после того, как будет сформирована правящая коалиция и назначен новый канцлер.

Источник: https://korrespondent.net/
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