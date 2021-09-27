Социал-демократы выигрывают выборы в Германии

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выиграла выборы в бундестаг. Кроме нее, в немецкий парламент проходят еще пять политических сил. Об этом свидетельствуют итоги подсчета голосов во всех 299 округах, обнародованные в ночь на понедельник, 27 сентября, Центризбиркомом ФРГ.





Результаты выборов, явка на которых составила 76,6%, выглядят таким образом:





СДПГ - 25,7%;

блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) - 24,1%;

партия Союз-90/"зеленые" - 14,8%;

Свободная демократическая партия (СвДП) - 11,5%;

Альтернатива для Германии - 10,3%;

партия Левые - 4,9%.





При этом последняя политсила попадает в парламент лишь благодаря тому, что получила три прямых мандата в избирательных округах.













Таким образом, СДПГ получит примерно 205-209 мандатов в бундестаге, ХДС/ХСС - 194-196, "Зеленые" - 116-118, либералы - 91-93, Альтернатива для Германии - 84, Левая партия - 39-40.









Предварительно, учредительное заседание нового парламента состоится 26 октября.





Напомним, голосование на парламентских выборах в ФРГ состоялось накануне. Немцы избрали депутатов 20-го по счету бундестага. Действующий канцлер Ангела Меркель в гонке не участвовала. Она покинет должность после того, как будет сформирована правящая коалиция и назначен новый канцлер.



