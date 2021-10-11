Канцлер Австрии ушел в отставку

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц объявил, что уходит со своего поста. Об этом сообщает BBC.





Решение уйти в отставку принято на фоне коррупционного скандала.





"Сейчас нам нужны стабильные условия. Поэтому, чтобы выйти из тупиковой ситуации, я хочу предотвратить хаос и обеспечить стабильность" - заявил Курц.





В качестве своего преемника Курц предложил министра иностранных дел страны Александра Шалленберга.





Прокуратура Австрии, занимающаяся антикоррупционными делами, ранее подтвердила, что ведет расследование в отношении Курца и еще девяти лиц, подозреваемых в злоупотреблении доверием и коррупции.





Отставки главы правительства потребовали оппозиционные партии в парламенте - Социал-демократическая партия Австрии, либеральная Новая Австрия и правопопулистская Австрийская партия свободы.



