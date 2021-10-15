Билл Клинтон попал в больницу с заражением крови

Бывший президент США Билл Клинтон госпитализирован в отделение интенсивной терапии Медицинского центра Ирвинского университета Калифорнии из-за инфекции. Об этом в ночь на пятницу, 15 октября, информировал телеканал CNN.





По словам медиков, болезнь политика не связана с COVID-19, а причиной госпитализации стало заражение крови (сепсис).





"После двух дней лечения у него наблюдается тенденция к снижению количества лейкоцитов, и он хорошо реагирует на антибиотики. Он пока остается в медучреждении для постоянного наблюдения", - уточнили врачи и выразили надежду, что Клинтон скоро отправится домой.





Представитель бывшего главы государства рассказал, что тот попал в больницу вечером во вторник. "Сейчас он выздоравливает, в хорошем настроении и невероятно благодарен персоналу клиники", - добавил он.





Билл Клинтон - американский политик, 42-й президент США. Баллотировался как представитель Демократической партии и смог дважды выиграть в президентской гонке. Годы правления на посту главы государства - 1993-2001. В августе ему исполнилось 75 лет.



