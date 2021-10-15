Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.50
USD
26.37
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
15 октября 21, 13:31
Билл Клинтон попал в больницу с заражением крови
Билл Клинтон
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Болезнь политика не связана с COVID-19, а причиной госпитализации стал сепсис, утверждают медики.
Бывший президент США Билл Клинтон госпитализирован в отделение интенсивной терапии Медицинского центра Ирвинского университета Калифорнии из-за инфекции. Об этом в ночь на пятницу, 15 октября, информировал телеканал CNN.

По словам медиков, болезнь политика не связана с COVID-19, а причиной госпитализации стало заражение крови (сепсис).

"После двух дней лечения у него наблюдается тенденция к снижению количества лейкоцитов, и он хорошо реагирует на антибиотики. Он пока остается в медучреждении для постоянного наблюдения", - уточнили врачи и выразили надежду, что Клинтон скоро отправится домой.

Представитель бывшего главы государства рассказал, что тот попал в больницу вечером во вторник. "Сейчас он выздоравливает, в хорошем настроении и невероятно благодарен персоналу клиники", - добавил он.

Билл Клинтон - американский политик, 42-й президент США. Баллотировался как представитель Демократической партии и смог дважды выиграть в президентской гонке. Годы правления на посту главы государства - 1993-2001. В августе ему исполнилось 75 лет.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Почему вариант Дельта более заразный?
Полицейский случайно выстрелил себе в живот
Риски заражения, госпитализации и смерти от COVID: таблица
Кравчук уже месяц находится в реанимации
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
США вернулись в Совет ООН по правам человека
noimageНорвегия получила новое правительство
noimageБайден одобрил повышение госдолга США на $480 млрд
noimageВ Тбилиси прошла масштабная акция
noimageВ Тбилиси проходит акция с требованием освободить Саакашвили
Лента новостей