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18 октября 21, 10:06
Посол Франции покинул Минск по требованию беларуского МИД
Николя де Буйан де Лакост
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Посол Франции Николя де Буйан де Лакост покинул Минск после требования беларуского МИД, Беларусь отозвала посла из Парижа

Посол Франции в Беларуси Николя де Буйан де Лакост покинул страну, выполняя требование беларуского МИД. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя посольства.

"МИД Беларуси потребовал, чтобы посол уехал до 18 октября", – сообщил собеседник журналистов в посольстве.

По сообщению belsat.tv, в Минск также вернулся посол в Париже Игорь Фесенко. Причиной действий беларуского МИД стал отказ де Лакоста вручить верительные грамоты самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко, переизбрание которого не признали страны Евросоюза.

Де Лакост был назначен послом во Франции в 2020 году.

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9 августа 2020 года в Беларуси завершились выборы президента. Лукашенко объявил о своей победе, оппозиция заявила о массовых фальсификациях. Режим силой подавил длившиеся несколько месяцев протесты.

17 сентября 2020-го Европарламент принял резолюцию, в которой официально не признал результаты президентских выборов и Лукашенко как "президента Беларуси". 

23 сентября 2020-го глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что прошедшая в тот день "инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным главой Беларуси. 
liga.net
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