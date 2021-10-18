Билла Клинтона выписали из больницы

Бывшего президента США Билла Клинтона в воскресенье, 17 октября, выписали из больницы в Калифорнии, куда он попал несколько дней назад из-за урологической инфекции, сообщает CNN.





Когда Клинтон покидал заведение, его под руку держала жена Хиллари. На вопрос, как он себя чувствует, 42-й американский президент поднял вверх большой палец.





Клинтона должны были выписать еще вчера, но оставили в больнице, чтобы продолжить внутривенный курс антибиотиков. По словам врачей, он проходил лечение в реанимации не потому, что ему нужна была интенсивная терапия, а для конфиденциальности и безопасности.





Напомним, что 75-летний экс-президент почувствовал усталость во вторник, 12 октября, и был доставлен в больницу после обследования. Он находился в Калифорнии, чтобы принять участие в частном мероприятии своего фонда, но в четверг Хиллари Клинтон представляла семью на мероприятии одна.





Ранее Клинтон уже попадал в больницу: в 2004 году ему сделали операцию на сердце, а в 2010-м вставили два стента.



