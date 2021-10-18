В ООН заявили о росте числа нищих в мире

В прошлом году за чертой бедности дополнительно оказались 120 млн человек. Об этом в воскресенье, 17 октября, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по случаю международного дня борьбы за ликвидацию нищеты, пишет Новости ООН.





По его словам, рост нищеты связан в первую очередь с пандемией, борьба с которой самым негативным образом отразилась на экономиках многих стран мира.





"Неравномерное восстановление еще более увеличивает неравенство между глобальным Севером и Югом, - подчеркнул глава ООН. - А между тем сегодня, когда солидарность нужна как никогда, мы не видим ее проявления".

Гутерриш подчеркнул, что бороться с нищетой следует начать со справедливого распределения вакцин между всеми странами. По его мнению, это даст шанс бедным странам на инвестиции и скорейшее возобновление экономик.

Говоря о конкретных шагах, Генсек ООН предложил вкладывать больше средств в переквалификацию трудящихся, чтобы обеспечить кадры для растущего сектора "зеленой экономике".

"Мы также должны инвестировать в достойные рабочие места в сфере услуг по уходу, а это поможет продвинуться на пути борьбы с неравенством и обеспечить уход всем нуждающимся в такой поддержке", - подчеркнул он.





Генсек ООН также привлек внимание к положению уязвимых групп населения, включая женщин, которые в результате пандемии пострадали больше мужчин.





Он предложил оказывать адресную помощь женщинам-предпринимателям, бороться с неформальной занятостью, а также уделять больше внимания вопросам образования, социальной защиты, медицинского страхования для детей и здравоохранения в целом и сокращать разрыв в доступе к цифровым технологиям.



