Польша заявила о "дискриминации" поляков в Украине

Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский заявил, что в Украине дискриминируют граждан Польши, чему способствуют объективные и субъективные факторы. Об этом сообщает Wiadomosci в субботу, 30 октября.

"Не будет преувеличением сказать, что поляки в Украине подвергаются дискриминации с точки зрения свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободы слова", - сказал Шинковский.

Как полагает Шинковский, положение поляков в Украине меняется "в худшую сторону из-за объективных и субъективных факторов", в частности, социально-экономическая ситуация побуждает людей польского происхождения в Украине эмигрировать.

"Польские ячейки в Украине сокращаются тревожными темпами, особенно среди молодежи", - добавил Шинковский.

При этом второй причиной замминистра считает пандемию коронавируса.

"Украина занимает второе место в Европе по смертности от COVID-19, и это затрагивает все группы населения, в частности поляков, которые там проживают", - пояснил Шинковский.

В то же время субъективными факторами ухудшения положения поляков Шинковский называет "неблагоприятный для них закон о языке, также прославление людей, связанных с Волынской трагедией, и остановка эксгумации польских жертв".

В свою очередь пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что такие утверждения являются некорректными и не отражают реальные дружеские отношения Украины и Польши, сообщает РБК-Украина.

"Категорически отвергаем утверждения заместителя министра иностранных дел Польши Шимона Шинковского вель Сенка о якобы "дискриминации" поляков в Украине", - подчеркнул Николенко.

Он назвал использование Польшей подобных утверждений относительно положения польского сообщества в Украине некорректным, и добавил, что оно вводит в заблуждение украинское и польское общества и не отражает реальное состояние дружественных и партнерских отношений стран.

"Удивлены, что это заявление прозвучало на следующий день после успешного заседания в Варшаве консультационной комиссии по вопросам удовлетворения образовательных потребностей представителей украинского меньшинства в Польше и польского меньшинства в Украине. Комиссия подтвердила взаимопонимание и обоюдную открытость к конструктивному диалогу", - отметил Николенко.

Наконец, в МИД Украины призвали польских коллег воздерживаться от "политических оценок, которые диссонируют с реальными намерениями и шагами сторон" для укрепления партнерства Украины и Польши в различных сферах.

Напомним, что ранее в Польше погиб украинский строитель. Несчастный случай с работником из Украины произошел в котловане во время строительных работ. Мужчину засыпало оползнем.

Также сообщалось, что в Польше нашли тело 22-летнего украинца. Трагический инцидент произошел в одном из студенческих общежитий Люблинского технологического университета.