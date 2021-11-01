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1 ноября 21, 09:52
G20 договорилась о едином налоге для корпораций
G20
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Соглашение о ставке в 15 процентов, принятое на саммите в Риме, назвали "историческим достижением".
Лидеры Большой двадцатки поддержали инициативу Организации экономического сотрудничества и развития по введению минимального глобального налога для транснациональных корпораций на уровне 15 процентов, говорится в итоговой декларации саммита, принятой 31 октября.

Ставка в 15 процентов, по мнению, участников G20 построит более стабильную систему налогообложения. Лидеры призвали ОЭСР подготовиться к новым правилам, чтобы они смогли вступить в силу в 2023 году. Договоренность назвали "историческим достижением".

Напомним, в начале октября 136 стран согласовали глобальную сделку по минимальной налоговой ставке для крупных компаний с доходом от 750 миллионов евро. Договоренность направлена на борьбу с уклонением от уплаты сборов международными корпорациями.

Источник: https://korrespondent.net/
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