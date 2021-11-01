Джен Псаки заболела коронавирусом

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки получила положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Об этом в воскресенье, 31 октября сообщила сама Псаки на своей странице в Twitter.





Псаки рассказала, что в среду, 27 октября, в координации с должностными лицами высокого ранга Белого дома и медицинской командой она приняла решение не ехать в зарубежную поездку с Байденом "из-за чрезвычайной ситуации в семье". Отмечается, что ее близкие заразились коронавирусом.





"С тех пор я находилась на карантине и сдавала отрицательные тесты методом ПЦР на ковид в среду, четверг, пятницу и субботу. Однако сегодня, в воскресенье мой тест на ковид оказался положительным", - отметила Псаки.





Она отметила, что "благодаря тому, что она была вакцинирована, заболевание коронавирусом протекает без тяжелых симптомов". Псаки планирует вернуться к работе по завершении десятидневного карантина после негативного ПЦР-теста.





Также пресс-секретарь Белого дома уточнила, что последний раз видела президента США во вторник, сохраняя при этом дистанцию. Кроме того, на ней были средства индивидуальной защиты.



