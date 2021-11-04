Президент Грузии призывает ввести в стране COVID-пропуска

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала правительство срочно ужесточить в стране COVID-ограничения. Об этом она заявила в ходе чрезвычайного брифинга в среду, 3 ноября, пишет Грузия Online.





"Я обращаюсь к властям с призывом принять срочные и жесткие меры - сделать вакцинацию (от коронавируса - ред.) обязательной для риск-групп. Ввести COVID-паспорта для входа в публичные пространства, а также платное лечение для непривитых людей", - сказала глава государства.





Кроме того, Зурабишвили обратилась к журналистам и священнослужителям с просьбой чаще освещать проблему иммунизации от COVID-19 и пресекать антивакционную пропаганду.





Отметим, по данным Минздрава Грузии, в стране привито почти 36% взрослого населения. Тем временем ежедневный прирост числа инфицированных жителей в последнее время составляет 4-6 тысяч человек.





Ранее, в октябре, власти Грузии заявили о начале пятой волны коронавируса и предупредили, что она будет тяжелой.



