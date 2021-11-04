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4 ноября 21, 10:49
Президент Грузии призывает ввести в стране COVID-пропуска
Саломе Зурабишвили
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Глава государства обратилась к журналистам и священнослужителям с просьбой пресекать антивакционную пропаганду.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала правительство срочно ужесточить в стране COVID-ограничения. Об этом она заявила в ходе чрезвычайного брифинга в среду, 3 ноября, пишет Грузия Online.

"Я обращаюсь к властям с призывом принять срочные и жесткие меры - сделать вакцинацию (от коронавируса - ред.) обязательной для риск-групп. Ввести COVID-паспорта для входа в публичные пространства, а также платное лечение для непривитых людей", - сказала глава государства.

Кроме того, Зурабишвили обратилась к журналистам и священнослужителям с просьбой чаще освещать проблему иммунизации от COVID-19 и пресекать антивакционную пропаганду.

Отметим, по данным Минздрава Грузии, в стране привито почти 36% взрослого населения. Тем временем ежедневный прирост числа инфицированных жителей в последнее время составляет 4-6 тысяч человек.

Ранее, в октябре, власти Грузии заявили о начале пятой волны коронавируса и предупредили, что она будет тяжелой.

Источник: https://korrespondent.net/
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