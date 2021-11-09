Газпром увеличивает поставки газа в Европу

Газпром во вторник, 9 ноября, увеличил поставки газа через Украину и Польшу, свидетельствуют данные словацкого газотранспортного оператора Eustream.





Так, заявка на прокачку газа через Украину в Словакию выросла с 75 до 83 млн кубометров. А в сравнении с 1 ноября украинский транзит вырос в 1,5 раза. При этом поставки все равно ниже забронированных мощностей в 109 млн куб. м в сутки.





Также накануне вечером возобновились прямые поставки газа по трубопроводу Ямал-Европа и к утру вторника они выросли более чем в два раза.





На фоне роста поставок цена газа в Европе снизилась на 4,5% - опустилась ниже $900 за тысячу кубометров. Накануне газ подорожал почти до $1000.



