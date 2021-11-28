ЕС обнародовал рекомендации по штамму Омикрон

Новый штамм коронавируса Омикрон, возможно, более устойчив к вакцинам. Этот вид вируса может быстрее распространиться. Об этом накануне сообщили в пресс-службе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний.

Эксперты ECцентра рекомендуют избегать поездок в районы, где зафиксированы случаи заражения новым штаммом, а также расширять тестирование и отслеживать контакты больных COVID-19.





Странам Евросоюза рекомендуется рассмотреть возможность ревакцинации лиц от 40 лет, чтобы защитить наиболее уязвимые категории людей. Затем привить взрослых в возрасте от 18 лет по крайней мере спустя шесть месяцев после завершения первого курса вакцинации для повышения защиты от инфекции из-за снижения иммунитета. Это потенциально может снизить передачу вируса среди населения и предотвратить дополнительную госпитализацию и летальные случаи среди больных.





Напомним, 26 ноября ВОЗ дала название новому штамму коронавируса – Омикрон. Его обнаружили в странах Южной Африки. Этот штамм может быть более опасным, чем предыдущие.







