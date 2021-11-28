Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.63
USD
27.12
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
28 ноября 21, 12:13
ЕС обнародовал рекомендации по штамму Омикрон
вакцина
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Странам Евросоюза рекомендуется рассмотреть возможность ревакцинации лиц от 40 лет, чтобы защитить наиболее уязвимые категории людей.

Новый штамм коронавируса Омикрон, возможно, более устойчив к вакцинам. Этот вид вируса может быстрее распространиться. Об этом накануне сообщили в пресс-службе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний.

Эксперты ECцентра рекомендуют избегать поездок в районы, где зафиксированы случаи заражения новым штаммом, а также расширять тестирование и отслеживать контакты больных COVID-19.

Странам Евросоюза рекомендуется рассмотреть возможность ревакцинации лиц от 40 лет, чтобы защитить наиболее уязвимые категории людей. Затем привить взрослых в возрасте от 18 лет по крайней мере спустя шесть месяцев после завершения первого курса вакцинации для повышения защиты от инфекции из-за снижения иммунитета. Это потенциально может снизить передачу вируса среди населения и предотвратить дополнительную госпитализацию и летальные случаи среди больных.

Напомним, 26 ноября ВОЗ дала название новому штамму коронавируса – Омикрон. Его обнаружили в странах Южной Африки. Этот штамм может быть более опасным, чем предыдущие.
Korrespondent
Ещё по теме:
В ЕС назвали цену на газ геополитической проблемой
Россия шантажирует Европу – лидер Зеленых Германии
Газ стран ЕС предлагают хранить в Украине
Цена на газ в Европе опустилась до $740
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Израиль закрыл границы на две недели из-за штамма Омикрон
noimageВ Великобритании подтвердили два случая штамма Омикрон
Лента новостей