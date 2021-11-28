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28 ноября 21, 09:20
В ВОЗ озвучили версию происхождения штамма Омикрон
ВОЗ
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Коронавирус мутировал в организме человека, не полностью победившего инфекцию, заявили в организации.

Новый вариант коронавируса Омикрон (B.1.1.529) мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом, который не полностью вылечился от инфекции. Такую гипотезу озвучила главный эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове в интервью Financial Times.

"Неизвестно, откуда взялся этот штамм, но согласно одной из рассматриваемых гипотез, он мог произойти от зараженного пациента с ослабленным иммунитетом, который не смог полностью излечиться от вируса и в организме которого вирус размножался в течение значительного времени", - заявила представитель ВОЗ.

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В связи с появлением Омикрона Ван Керкхове призвала мировое сообщество не винить в происходящем государства, где штамм впервые был обнаружен. Вместо этого, добавила она, следует пристальнее наблюдать за всеми видами COVID, проводить больше тестов и исследований.

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Напомним, ВОЗ признала тип коронавируса Омикрон угрозой для мира, поскольку этот штамм быстро распространяется, а существующие вакцины могут быть неэффективны против него.

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Тем временем новый штамм зафиксировали уже в Британии, Германии и Италии. Ряд других европейских государств подозревает появление Омикрона на своих территориях.

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Korrespondent
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