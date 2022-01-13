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12 января 22, 18:55
Борис Джонсон сделал неожиданное признание
Борис Джонсон
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Признание политик сделал, выступая в Палате общин, под сильным давлением со стороны депутатов.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что был на вечеринке с напитками в саду на Даунинг-стрит во время локдауна в мае 2020 года. Об этом пишет Sky News.

Отмечается, что признание политик сделал, выступая в Палате общин, под сильным давлением со стороны депутатов.

Джонсон принес свои извинения за этот инцидент.

По его словам, он зашел в сад, чтобы поблагодарить персонал, а затем вернулся в свой офис через 25 минут.

"Я считал, что это рабочее мероприятие", - отметил Джонсон.


Ранее в офисе премьера Британии отказывались сказать, присутствовал ли Джонсон на мероприятии, где были примерно 40 человек, в то время, когда такие собрания были запрещены.
Korrespondent
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