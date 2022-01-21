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21 января 22, 18:36
Канада даст Украине кредит на развитие экономики
Канада
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Канадское правительство предоставит Украине кредит в 120 миллионов долларов. Согласовываются условия и сроки.
Канадское правительство предоставит Украине кредит в 120 миллионов долларов. Согласовываются условия и сроки.

Канада планирует предоставить Украине кредит в $120 млн для поддержки экономической устойчивости и развития, сообщает правительство Канады в пятницу, 21 января.

Также Канада предложила предоставить грант на техническую помощь в размере до 6 млн долларов для поддержки реализации кредита.

Отмечается, что идет согласование условий кредита и сроков его реализации.

"Украинцы всегда могут рассчитывать на то, что Канада будет рядом, когда это необходимо. Работая вместе, мы можем укрепить экономику и помочь продвинуть реформы управления. Я санкционировал этот предложенный заем, чтобы поддержать способность Украины реагировать на потребности своего населения в условиях агрессивных действий России. Это всего лишь один шаг в построении безопасного будущего для украинцев, и я буду продолжать искать способы поддержать Украину", - сказал Харджит С. Саджан, министр международного развития и министр, отвечающий за Тихоокеанское агентство экономического развития Канады.

Принятие решения о кредите приветствовал президент Украины Владимир Зеленский.

"Приветствую решение Канады выделить $120 млн помощи Украине. Сильная Украина является залогом безопасности Европы. Канада еще раз демонстрирует приверженность духу особого партнерства между нашими странами", - написал он в Twitter.

Напомним, на этой неделе Украину посетила глава МИД Канады Мелани Жоли. Она провела ряд встреч с руководством страны и, в частности, заявила, что Канада приняла к сведению просьбы Украины о предоставлении оружия и сейчас обсуждает этот запрос.
Korrespondent
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