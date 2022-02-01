Блинкен и Лавров обсудили вопросы безопасности

Глава Госдепаратамента США Энтони Блинкен провел во вторник, 1 февраля, телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщается на сайте Госдепа.

"Госсекретарь призвал Россию незамедлительно осуществить деэскалацию и отвод войск и их техники от границ Украины. Он подчеркнул, что за дальнейшим вторжением в Украину последуют быстрые и серьезные последствия, призвал Россию держаться пути дипломатии", - говорится в сообщении.

Блинкен напомнил Лаврову о поддержке США суверенитета Украины, и что страны мира имеют право самостоятельно определять внешнюю политику и формировать альянсы.

Госсекретарь также заявил о готовности Вашингтона продолжать диалог с Москвой по вызывающим обеспокоенность темам в сфере безопасности.

"Госсекретарь подчеркнул готовность США продолжать содержательный обмен мнениями с Россией по общим обеспокоенностям в сфере безопасности, как на двусторонней основе, так и вместе с союзниками и партнерами", - говорится в сообщении.

В свою очередь Лавров отметил, что США в вопросах гарантий безопасности предпочитают концентрироваться на обсуждении важных, но второстепенных вопросов, пишет ТАСС.

По его словам, реакция США на требование РФ добросовестно выполнять договоренности о неделимости безопасности негативная.

Также Лавров заявил, что Россия будет настаивать на честном разговоре и честном объяснении, почему Запад не хочет выполнять обязательства.

Глава МИД РФ утверждает, что США по недоразумению сообщили о полученном ответе РФ на их предложения.

Он добавил, что Россия завершает межведомственные согласования поступивших от США предложений по вопросам безопасности.

Напомним, США и НАТО ответили РФ по гарантиям безопасности 26 января.