Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.97
USD
28.39
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
1 февраля 22, 19:15
Блинкен и Лавров обсудили вопросы безопасности
Блинкен и Лавров
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Главы дипломатий США и России в очередной раз обсудили ситуации с безопасностью и вокруг Украины.

Глава Госдепаратамента США Энтони Блинкен провел во вторник, 1 февраля, телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщается на сайте Госдепа.

"Госсекретарь призвал Россию незамедлительно осуществить деэскалацию и отвод войск и их техники от границ Украины. Он подчеркнул, что за дальнейшим вторжением в Украину последуют быстрые и серьезные последствия, призвал Россию держаться пути дипломатии", - говорится в сообщении.

Блинкен напомнил Лаврову о поддержке США суверенитета Украины, и что страны мира имеют право самостоятельно определять внешнюю политику и формировать альянсы.

Госсекретарь также заявил о готовности Вашингтона продолжать диалог с Москвой по вызывающим обеспокоенность темам в сфере безопасности.

"Госсекретарь подчеркнул готовность США продолжать содержательный обмен мнениями с Россией по общим обеспокоенностям в сфере безопасности, как на двусторонней основе, так и вместе с союзниками и партнерами", - говорится в сообщении.

В свою очередь Лавров отметил, что США в вопросах гарантий безопасности предпочитают концентрироваться на обсуждении важных, но второстепенных вопросов, пишет ТАСС.

По его словам, реакция США на требование РФ добросовестно выполнять договоренности о неделимости безопасности негативная.

Также Лавров заявил, что Россия будет настаивать на честном разговоре и честном объяснении, почему Запад не хочет выполнять обязательства.

Глава МИД РФ утверждает, что США по недоразумению сообщили о полученном ответе РФ на их предложения.

Он добавил, что Россия завершает межведомственные согласования поступивших от США предложений по вопросам безопасности. 

Напомним, США и НАТО ответили РФ по гарантиям безопасности 26 января.
Korrespondent
Ещё по теме:
В ТКГ оценили шансы на обмен пленными до конца года
Появились подробности визита главы ЦРУ в Киев и Берлин
Еще одна страна хочет вывозить своих дипломатов из Украины
Столтенберг назвал условия НАТО, переданные РФ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Китае отмечают лунный Новый год
noimageПремьер Канады заболел коронавирусом на фоне протестов
Лента новостей