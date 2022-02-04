Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.22
USD
28.11
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
4 февраля 22, 10:25
Макрон едет в Москву и Киев говорить о деэскалации –Reuters
Макрон
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Макрон едет в Москву и Киев говорить о деэскалации – Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник, 7 февраля, намерен нанести визит в Москву, а во вторник, 8 февраля, – в Киев. Об этом сообщают Reuters и другие агентства со ссылкой на президентскую администрацию.

Вчера Макрон провел телефонные переговоры сначала с лидером РФ Владимиром Путиным, а потом – с президентом Владимиром Зеленским. Елисейский дворец сообщает, что президент Франции настаивал в обеих беседах на необходимости договариваться о деэскалации и достижении "стратегического баланса" в Европе, передает France 24.

Офис Макрона не стал комментировать результаты этих переговоров. Российская сторона утверждает, что Путин снова потребовал "долговременных гарантий безопасности" и указывал на "провокационное поведение Украины". 

Вчера на брифинге спикер Госдепартамента США Нед Прайс сказал, что, по данным американской разведки, Россия планирует инсценировать атаки украинских военных как предлог для нового вторжения в Украину. По одному из сценариев, российская разведка может создать и распространить для этого фейковое видео с жертвами.

3 февраля The Washington Post сообщила, что Россия разработала план по созданию повода для вторжения в Украину. РФ может ложно обвинить украинские силы в нападении с предполагаемыми жертвами не только на востоке Украины, но и в России. 

По данным The Guardian, спецслужбы России планируют использовать беспилотник Bayraktar в фейковом видео, чтобы "оправдать" новое вторжение в Украину.
liga.net
Ещё по теме:
Нормандский формат. В МИД Франции обвинили Лаврова во лжи
Глава Пентагона предостерег Россию от вторжения в Украину
Насыщенный день. Что Зеленскому пообещали в ЕС
Во Франции за сутки больше 200 000 случаев заражений COVID
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
РФ и Китай приняли заявление
noimageРоссия и Китай заключили новый газовый контракт
noimageВашингтон ввел визовые санкции против Беларуси
noimageСША и Словакия подписали военный договор
noimageСтало известно, кто может стать новым главарем ИГ
Лента новостей