Макрон едет в Москву и Киев говорить о деэскалации –Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник, 7 февраля, намерен нанести визит в Москву, а во вторник, 8 февраля, – в Киев. Об этом сообщают Reuters и другие агентства со ссылкой на президентскую администрацию.

Вчера Макрон провел телефонные переговоры сначала с лидером РФ Владимиром Путиным, а потом – с президентом Владимиром Зеленским. Елисейский дворец сообщает, что президент Франции настаивал в обеих беседах на необходимости договариваться о деэскалации и достижении "стратегического баланса" в Европе, передает France 24.

Офис Макрона не стал комментировать результаты этих переговоров. Российская сторона утверждает, что Путин снова потребовал "долговременных гарантий безопасности" и указывал на "провокационное поведение Украины".

Вчера на брифинге спикер Госдепартамента США Нед Прайс сказал, что, по данным американской разведки, Россия планирует инсценировать атаки украинских военных как предлог для нового вторжения в Украину. По одному из сценариев, российская разведка может создать и распространить для этого фейковое видео с жертвами.





По данным The Guardian, спецслужбы России планируют использовать беспилотник Bayraktar в фейковом видео, чтобы "оправдать" новое вторжение в Украину.

