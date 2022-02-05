Глава МИД Германии посетит Украину

Федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 7-8 февраля совершит второй визит в Украину. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Отмечается, что ключевыми темами переговоров будут координация усилий в рамках Нормандского формата, воплощение комплексного пакета сдерживания РФ, развитие торговых отношений, укрепление энергетической безопасности, активизация диалога об исторической ответственности Германии перед Украиной.

Кроме того, глава МИД Германии планирует посетить линию разграничения на Донбассе для ознакомиться с безопасностью в зоне российско-украинского вооруженного конфликта.

По и тогам визита будет проведена совместная пресс-конференция в онлайн формате.

Напомним, Анналена Бербок посещала Киев 17 января. Тогда главы МИД Украины и Германии обсудили вопрос о поставках оружия.

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