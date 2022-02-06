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6 февраля 22, 08:50
В Канаде внедорожник протаранил толпу протестующих
Канада
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Автомобиль въехал в толпу, сбил несколько человек, после чего на большой скорости покинул место происшествия.

В канадском городе Винниппег, провинция Манитоба, белый внедорожник совершил наезд на участников акции протеста против коронавирусных ограничений и скрылся. Об этом в ночь на воскресенье, 6 февраля, сообщил телеканал CTV.

Отмечается, что митинг проходил перед зданием законодательного собрания региона.

Согласно видео, автомобиль въехал в толпу, сбил несколько человек, после чего на большой скорости покинул место происшествия. Пострадали четверо мужчин, им на месте оказали медицинскую помощь.

Полиция скоро задержала водителя. При этом он оказал сопротивление. 42-летнему злоумышленнику предъявлено несколько обвинений: нападение с применением оружия, опасное управление транспортным средством с причинением вреда и отказ остановиться на месте аварии. Мотивы его поведения устанавливаются.


Напомним, в конце ноября прошлого года в США внедорожник влетел в рождественскую процессию, сбив ее участников. Погибли шесть человек, включая восьмилетнего мальчика.


Korrespondent
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