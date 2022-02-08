Бербок объяснила отмену встречи с Зеленским

Встречу главы МИД Германии Анналены Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским отменили из-за изменений в графиках обеих сторон. Об этом Бербок заявила на брифинге в Киеве в понедельник, 7 февраля.

"Наша поездка была запланирована с французским коллегой, и мы планировали встретиться с президентом, но французская сторона изменила эти планы. Поэтому со своей стороны я вынуждена была адаптировать свои встречи", - сказала Бербок.

Кулеба подчеркнул, что никаких проблем со встречей нет.

"В прошлый раз, когда Анналена была в Киеве, была встреча с президентом Зеленским, очень содержательный, длительный разговор. Сейчас у нас очень активная дипломатическая жизнь в Киеве, у президента насыщенный график, но ни в коем случае не надо воспринимать отсутствие у этой встречи как какой-то политический сигнал", - пояснил министр.

Напомним, Бербок также планировала посетить линию соприкосновения в Донбассе. Но в ее расписание были внесены корректировки.

Как сообщал глава МИД Дмитрий Кулеба, он продолжит обсуждение с немецкой коллегой Анналеной Бербок вопроса поставки оружия из Германии в Украину.

Отметим, что Анналена Бербок посещала Киев 17 января. Тогда главы МИД Украины и Германии также обсудили вопрос о поставках оружия.