Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.00
USD
28.00
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
8 февраля 22, 09:12
Впервые за 24 года президент Франции едет в Украину
Эммануэль Макрон
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Сегодня, 8 февраля состоится встреча Эммануэля Макрона с Владимиром Зеленским

Президент Франции посетит Украину на следующий день после переговоров с главой РФ Владимиром Путиным.

Переговоры Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского состоятся 8 февраля в Мариинском дворце. В 13:40 главы государств встретятся с представителями СМИ.

Стоит отметить, что это первый официальный визит лидера Французской Республики в Украину с 1998 года. Жак Ширак был последним президентом Франции, который посетил Киев 24 года назад.

Вместе с Эммануэлем Макроном 8 февраля в Украину приедет глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Он должен был прибыть в Киев в понедельник для трехсторонней встречи с главами МИД Германии и Украины Анналеной Бербок и Дмитрием Кулебой по поводу активизации нормандского формата на уровне министров. Однако Жан-Ив Ле Дриан отложил визит из-за поездки в Москву на переговоры Макрона с Путиным.

На фоне напряженной ситуации из-за угрозы российского вторжения в Украину Эммануэль Макрон неоднократно высказывался о необходимости деэскалации и дипломатического решения конфликта.

Переговоры Макрона с Путиным

7 февраля Макрон пообщался с главой РФ Путиным в Москве. Повесткой дня встречи президентов в Росии назвали тему напряженности в Европе, а также "гарантии безопасности". Во Франции - ситуацию вокруг Украины, вопросы безопасности, нормандский формат.

Читайте также, итоги встречи Макрона и Путина.
Podrobnosti
Ещё по теме:
Ермак провел переговоры с нормандскими советниками
Зеленский и Джонсон обсудили санкции против РФ
The Guardian объяснила позицию Джонсона по Украине
Джонсон и Путин провели телефонный разговор
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Путин и Макрон обсудили шаги реализации "Минска"
noimageБербок объяснила отмену встречи с Зеленским
noimageБайден и Шольц обсудили сдерживание России
Лента новостей