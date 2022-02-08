Впервые за 24 года президент Франции едет в Украину

Президент Франции посетит Украину на следующий день после переговоров с главой РФ Владимиром Путиным.

Переговоры Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского состоятся 8 февраля в Мариинском дворце. В 13:40 главы государств встретятся с представителями СМИ.

Стоит отметить, что это первый официальный визит лидера Французской Республики в Украину с 1998 года. Жак Ширак был последним президентом Франции, который посетил Киев 24 года назад.

Вместе с Эммануэлем Макроном 8 февраля в Украину приедет глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Он должен был прибыть в Киев в понедельник для трехсторонней встречи с главами МИД Германии и Украины Анналеной Бербок и Дмитрием Кулебой по поводу активизации нормандского формата на уровне министров. Однако Жан-Ив Ле Дриан отложил визит из-за поездки в Москву на переговоры Макрона с Путиным.

На фоне напряженной ситуации из-за угрозы российского вторжения в Украину Эммануэль Макрон неоднократно высказывался о необходимости деэскалации и дипломатического решения конфликта.

Переговоры Макрона с Путиным

7 февраля Макрон пообщался с главой РФ Путиным в Москве. Повесткой дня встречи президентов в Росии назвали тему напряженности в Европе, а также "гарантии безопасности". Во Франции - ситуацию вокруг Украины, вопросы безопасности, нормандский формат.

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