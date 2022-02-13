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12 февраля 22, 20:26
Байден и Путин провели телефонный разговор
Байден
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Разговор длился час и две минуты, он состоялся через несколько часов после приказа эвакуировать сотрудников посольства США.
Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин сегодня, 12 февраля, провели телефонный разговор о ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что разговор длился час и две минуты. Разговор состоялся через несколько часов после того, как США приказали эвакуировать большую часть сотрудников своего посольства.

"Эти шаги были еще одним признаком того, что в США опасаются, что Путин может отдать приказ о вторжении в любое время, всего через день после того, как советник Байдена по национальной безопасности предупредил американцев, находящихся в Украине, о необходимости покинуть Украину и о том, что военные действия могут начаться с воздушных бомбардировок", - говорится в сообщении.


Последний раз Путин и Байден разговаривали по телефону в конце 2021 года. До этого, 7 декабря, состоялись переговоры в формате видеоконференции.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что президент Украины, руководители разведки и военное командование полностью контролируют ситуацию. 
Korrespondent
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