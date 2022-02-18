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17 февраля 22, 23:09
В Британии составили карту вторжения РФ в Украину
Министерстве обороны Великобритании
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Наиболее массированные наземные атаки, судя по карте, придутся по Киеву и Днепру. Само нападение на карте разделено на две фазы.

В Министерстве обороны Великобритании в четверг, 17 февраля, опубликовали карту, на которой обозначены возможные маршруты российской армии в случае вторжения в Украину.

На карте стрелками показаны направления передвижения войск и украинские города, которые в первую очередь могут быть захвачены. Судя по карте, один из наиболее сильных ударов может быть нанесен по Киеву, а также по Днепру, который могут атаковать с двух сторон.

"Ниже показаны возможные направления вторжения президента Путина. Он все еще может предотвратить конфликт и сохранить мир", - говорится в сообщении.

При этом Британское министерство подчеркивает, что Россия сохраняет значительное военное присутствие и может совершить вторжение без дальнейшего предупреждения.

Напомним, сегодня государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен на заседании Совета безопасности ООН озвучил сценарий нападения на Украину. По его данным, наземными атаками дело не ограничится -  в Украину полетят российские бомбы и ракеты.

Как сообщалось, сегодня США назвали новую дату возможного вторжения РФ. Военный аналитик привел ряд аргументов, указывающих на то, что вторжение может начаться после 20 февраля.
Korrespondent
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