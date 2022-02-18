В Британии составили карту вторжения РФ в Украину

В Министерстве обороны Великобритании в четверг, 17 февраля, опубликовали карту, на которой обозначены возможные маршруты российской армии в случае вторжения в Украину.
На карте стрелками показаны направления передвижения войск и украинские города, которые в первую очередь могут быть захвачены. Судя по карте, один из наиболее сильных ударов может быть нанесен по Киеву, а также по Днепру, который могут атаковать с двух сторон.
"Ниже показаны возможные направления вторжения президента Путина. Он все еще может предотвратить конфликт и сохранить мир", - говорится в сообщении.
При этом Британское министерство подчеркивает, что Россия сохраняет значительное военное присутствие и может совершить вторжение без дальнейшего предупреждения.