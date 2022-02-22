Признание "ЛДНР": ЕС заявил о вопиющем нарушении

Лидеры Евросоюза резко осудили решение России признать "независимость" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Об этом вечером в понедельник, 21 написали в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Признание двух сепаратистских территорий в Украине является вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и минских соглашений", – написал Шарль Мишель.

Он пообещал, что на такое решение ЕС и его партнеры отреагируют единством, твердостью и решимость в знак солидарности с Украиной.

Пост с аналогичным содержанием разместила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, сегодня президент Владимир Путин проводил внеочередное заседание Совета безопасности РФ, на котором обсуждался вопрос Донбасса. Это было связано с обращением главарей "ЛДНР" о признании независимости "республик". Некоторые из выступавших на Совбезе РФ сразу предлагали включить "ЛДНР" в состав России.

Также вечером 21 февраля Путин официально объявил о признании "независимости" "ЛДНР".