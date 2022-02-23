Под санкции ЕС попадут пропагандисты, политики и военные РФ

Под санкции Европейского союза за признание "республиками" оккупированных частей Донбасса попадут российские пропагандисты, чиновники, политики и военные. Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на источники в Еврокомиссии.

По данным источников, под санкции попадет 351 депутат нелегитимной Госдумы РФ, голосовавший за это решение, 24 физических лица и три банка – Россия, ВЭБ, Промсвязьбанк.

Отмечается, что в списке физических лиц есть российские топ-пропагандисты Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава администрации президента РФ Антон Вайно, группа военных, представитель МИД РФ Мария Захарова, вице-спикер нелегитимной Госдумы Петр Толстой.

Активы подстанционных лиц на территории ЕС заморозят. Им также запретят въезд в страны Евросоюз и транзит через них.

Согласованные 27 членами ЕС санкции должны опубликовать сегодня, 23 февраля.





Страны Запада начали вводить санкции. США ввели первый транш против двух банков РФ и суверенного долга России, впереди – санкции против российских элит и членов их семей.

