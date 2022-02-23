Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.04
USD
29.12
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
23 февраля 22, 09:11
Под санкции ЕС попадут пропагандисты, политики и военные РФ
ЕС
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
После решения Путина по Донбассу под санкции ЕС попадут пропагандисты, политики и военные России.

Под санкции Европейского союза за признание "республиками" оккупированных частей Донбасса попадут российские пропагандисты, чиновники, политики и военные. Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на источники в Еврокомиссии.

По данным источников, под санкции попадет 351 депутат нелегитимной Госдумы РФ, голосовавший за это решение, 24 физических лица и три банка – Россия, ВЭБ, Промсвязьбанк.

Отмечается, что в списке физических лиц есть российские топ-пропагандисты Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава администрации президента РФ Антон Вайно, группа военных, представитель МИД РФ Мария Захарова, вице-спикер нелегитимной Госдумы Петр Толстой.

Активы подстанционных лиц на территории ЕС заморозят. Им также запретят въезд в страны Евросоюз и транзит через них.

Согласованные 27 членами ЕС санкции должны опубликовать сегодня, 23 февраля.

21 февраля президент РФ Владимир Путин решил признать "республиками" оккупированные части Донбасса и официально ввести туда российские войска. 

Страны Запада начали вводить санкции.  США ввели первый транш против двух банков РФ и суверенного долга России, впереди – санкции против российских элит и членов их семей.
liga.net
Ещё по теме:
Евросоюз готовит наказание для Лукашенко и Путина
Ермак встретился с послами G7 и ЕС
Имущество Порошенко арестовали – ОГП
У Байдена отреагировали на "терпи, моя красавица" от Путина
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Запуск Северного потока-2 отложен. Остановит ли это Россию
noimageЗаявление Джо Байдена по ситуации вокруг Украины: видео
Лента новостей