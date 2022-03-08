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7 марта 22, 22:42
Самолет Януковича покинул Минск
Янукович
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Экс-президент Украины пробыл в Минске всего несколько часов.
Еще днем 7 марта появилась информация о том, что самолет экс-президента Украины приземлился в Минске, а прилетел он из Внуково (российский аэропорт, - УНИАН).

Сейчас же есть информация о том, что борт Януковича, который ранее был осужден в Украине за государственную измену, покинул Минск. 

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что Россия хочет объявить Януковича "президентом".

Как известно, в Украине против Януковича ведется расследование ряда дел, он уже осужден за госизмену к 13 годам лишения свободы.

Источник: .unian.net
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