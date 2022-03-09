Польша предложила США забрать все польские МиГ-29 себе

Власти Польши после консультаций между президентом Анджеем Дудой и правительством готовы немедленно разместить все свои истребители МиГ-29 на авиабазе США в Германии "Рамштайн" и бесплатно передать их в распоряжение правительства США. Об этом говорится в сообщении МИД Польши.
"В то же время Польша просит США предоставить ей бывшие в употреблении самолеты с соответствующими эксплуатационными возможностями. Польша готова немедленно установить условия покупки самолетов", – сказано в сообщении.
Польское правительство также попросило других союзников по НАТО — владельцев самолетов МиГ-29 — "действовать в том же духе".
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал на брифинге, что Польша не является стороной в войне России против Украины и что НАТО не является стороной в этой войне. Таким образом, передача наступательных вооружений должна осуществляться НАТО, считает он.
"Именно поэтому мы готовы отправить их на базу Рамштайн, но не хотим ничего делать сами по себе", - сказал Моравецкий.В Белом доме сообщили ранее, что Вашингтон обсуждает с Варшавой возможность передачи МиГ-29 ВВС Польши на нужды Воздушных сил ВСУ – эта техника украинцам знакома и под нее не нужно переучивать летчиков: можно сразу брать ее и бить врага. Такая сделка США-Польша-Украина потребует одобрения Белого дома и Конгресса.