Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.35
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
8 марта 22, 22:10
Польша предложила США забрать все польские МиГ-29 себе
МиГ-29
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Власти Польши после консультаций между президентом Анджеем Дудой и правительством готовы немедленно передать МиГ-29 в распоряжение правительства США

Власти Польши после консультаций между президентом Анджеем Дудой и правительством готовы немедленно разместить все свои истребители МиГ-29 на авиабазе США в Германии "Рамштайн" и бесплатно передать их в распоряжение правительства США. Об этом говорится в сообщении МИД Польши.

"В то же время Польша просит США предоставить ей бывшие в употреблении самолеты с соответствующими эксплуатационными возможностями. Польша готова немедленно установить условия покупки самолетов", – сказано в сообщении.

Польское правительство также попросило других союзников по НАТО — владельцев самолетов МиГ-29 — "действовать в том же духе".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал на брифинге, что Польша не является стороной в войне России против Украины и что НАТО не является стороной в этой войне. Таким образом, передача наступательных вооружений должна осуществляться НАТО, считает он.

"Именно поэтому мы готовы отправить их на базу Рамштайн, но не хотим ничего делать сами по себе", - сказал Моравецкий.

В Белом доме сообщили ранее, что Вашингтон обсуждает с Варшавой возможность передачи МиГ-29 ВВС Польши на нужды Воздушных сил ВСУ – эта техника украинцам знакома и под нее не нужно переучивать летчиков: можно сразу брать ее и бить врага. Такая сделка США-Польша-Украина потребует одобрения Белого дома и Конгресса. 

"Мы активно рассматриваем сейчас вопрос самолетов, которые Польша могла бы передать Украине, и размышляем, как сможем компенсировать это Польше, если она решит передать самолеты", – сказал 6 марта госсекретарь Энтони Блинкен.
liga.net
Ещё по теме:
Байден обсудил агрессию РФ с лидерами Европы и НАТО
Си Цзиньпин встретился с президентом Польши
В Польшу прибыли американские военные – фото
У Байдена отреагировали на "терпи, моя красавица" от Путина
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Джонсон пообещал Украине аналог плана Маршалла
noimageМакрон и Шольц поговорили с Си Цзиньпином об Украине
noimageВОЗ заявила о гуманитарной катастрофе в Украине
Лента новостей