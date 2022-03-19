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18 марта 22, 23:33
Китай рассматривает оказание военной помощи РФ - Politico
Китай
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В Евросоюзе обеспокоены тем, что "Китай заигрывает с россиянами", заявил высокопоставленный чиновник ЕС.

Лидеры ЕС "имеют очень надежные доказательства" того, что Китай рассматривает возможность оказания военной помощи РФ. Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС сообщает Politico в пятницу, 18 марта.

"Мы обеспокоены тем, что Китай заигрывает с россиянами", - пояснил чиновник, но не уточнил, о какой именно помощи просила Россия.

Он добавил, что ЕС "установит торговые барьеры в отношении Китая", если Пекин выполнит запрос Москвы. 

Ранее Project Syndicate писал, что Китай способен остановить войну в Украине. На данный момент Китай находится в уникальном положении, которое позволяет ему положить конец войне России в Украине, отмечают эксперты.

Байден и Си Цзиньпин обсудили войну РФ против Украины
Korrespondent
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