Китай рассматривает оказание военной помощи РФ - Politico

Лидеры ЕС "имеют очень надежные доказательства" того, что Китай рассматривает возможность оказания военной помощи РФ. Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС сообщает Politico в пятницу, 18 марта.

"Мы обеспокоены тем, что Китай заигрывает с россиянами", - пояснил чиновник, но не уточнил, о какой именно помощи просила Россия.

Он добавил, что ЕС "установит торговые барьеры в отношении Китая", если Пекин выполнит запрос Москвы.

Ранее Project Syndicate писал, что Китай способен остановить войну в Украине. На данный момент Китай находится в уникальном положении, которое позволяет ему положить конец войне России в Украине, отмечают эксперты.

Байден и Си Цзиньпин обсудили войну РФ против Украины