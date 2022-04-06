Запад перейдет к передаче Украине тяжелой военной техники

Уверенность в этом выразил в интервью каналу LRT министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас, пишет Delfi.
Глава МО страны напомнил о нескольких танках, которые передала Украине Чехия.
"Думаю, она [военная помощь] может увеличиться – и увеличится. <...> Я думаю, что и другие страны постепенно переходят к отправке тяжелой техники и артиллерии", – сказал он.16 февраля 2022 года Анушаускас говорил об "отводе" российских войск от Украины: "Пока никакого оптимизма нет".
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