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6 апреля 22, 13:03
Запад перейдет к передаче Украине тяжелой военной техники
Арвидас Анушаускас
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Страны Запада наращивают военную помощь Украине и постепенно перейдут к передаче ВСУ тяжелой боевой техники.

Уверенность в этом выразил в интервью каналу LRT министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас, пишет Delfi.

Глава МО страны напомнил о нескольких танках, которые передала Украине Чехия.

"Думаю, она [военная помощь] может увеличиться – и увеличится. <...> Я думаю, что и другие страны постепенно переходят к отправке тяжелой техники и артиллерии", – сказал он.

16 февраля 2022 года Анушаускас говорил об "отводе" российских войск от Украины: "Пока никакого оптимизма нет". 

24 февраля началось вторжение. В начале апреля выяснилось, что Путин отправил на войну курсантов.

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liga.net
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